Подоляк про контрнаступ ЗСУ: буде важким і тривалим

Контрнаступ Збройних сил України, який розпочався минулого місяця, буде важким і займе досить багато часу. Операція ускладнюється щільним мінування та затримками постачання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в інтерв'ю AFР, передає Deutsche Welle.

За його словами, прогрес іде "повільніше, ніж хотілося б".

"Безумовно, ця операція буде досить важкою, довгою і займе досить багато часу", - сказав Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що контрнаступ ускладнюється щільним мінуванням, а також проблемами з матеріально-технічним забезпеченням, зокрема з постачанням зброї.

"Давайте будемо об'єктивними, Росія має перевагу в повітрі над фронтом. Звичайно, нам потрібна додаткова бронетехніка - дві-три сотні танків, перш за все. Нам потрібно від 60 до 80 літаків F-16, щоб добре закрити небо, особливо на фронті", - пояснив Подоляк.

При цьому він додав, що кількість наступальних операцій української армії "поступово зростає", і наразі ще не всі підготовлені бригади задіяні на полі бою.