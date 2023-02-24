Польща доставила в Україну першу партію обіцяних танків Leopard 2

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Рік тому танки заїхали в Україну, щоб позбавити українців свободи. Сьогодні в Україну також приїхали танки, однак для того, щоб свободу захистити. Перші чотири танки Leopard 2, надані партнерами, зустріли разом з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецким", - написав прем'єр.

Він також розповів, що разом із главою польського уряду привітав екіпажі українських танкістів, які вже мають бойовий досвід.

Шмигаль подякував Польщі та всім партнерам за рішучі кроки, які наближають перемогу України.

"За лідерства президента України продовжуємо розширювати танкову коаліцію, щоб повернути свободу на всі українські території", - резюмував він.