Польща запропонувала Україні надати лікування та реабілітацію 2,5 тисячі поранених українських військовослужбовців

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформ.

"Окремо хочу відзначити нашу взаємодію щодо лікування і реабілітації українських воїнів. Пропозиція від Прем'єр-міністра щодо 2,5 тис. наших військових - вони можуть отримувати допомогу щодо лікування та реабілітації в Польщі", - зазначив він.

Зеленський розповів, що сьогодні разом з главою польського уряду відвідав поранених українських воїнів у шпиталі, у тому числі, й захисників з-під Бахмута.