Понад 600 посадовців ЗСУ та Міноборони притягнули до відповідальності після внутрішнього аудиту 2022 року

У 2022 році після внутрішніх аудитів притягнули до відповідальності 621 посадовці Збройних сил та Міноборони України.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, до матеріальної відповідальності притягнули 497 людей, а до дисциплінарної - 124. Однак Резніков не уточнює, за які порушення посадовців притягували до відповідальності.

Міністр зазначив, що матеріали внутрішніх аудитів, якими встановили порушення, передали до правоохоронних органів.

Цю інформацію Резніков опублікував на тлі скандалу з закупівлями до Міноборони. Про ймовірне завищення цін на закупівлях харчів для ЗСУ стало відомо 23 січня.

Видання ZN.UA опублікувало матеріал Юрія Ніколова, який повідомив, що отримав від "джерела в ЗСУ" угоду Міноборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у шести областях. Як зазначається, в угоді на 13,16 мільярда гривень ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази.

1 лютого Державне бюро розслідувань повідомило про підозру звільненому заступнику міністра оборони Шаповалову у причетності до закупівель продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції. Водночас Резніков заперечив, що його колишні заступник і закупник причетні до закупівель за завищеними цінами. За матеріалами Громадське телебачення