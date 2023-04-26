Понад 98% обіцяної бронетехніки вже доставлені в Україну, - генерал США Каволі

Весь цивілізований світ, затамувавши подих, чекає контрнаступ ЗСУ. Щоб звільнити території, українським героям потрібна зброя. Станом на 26 квітня 2023 року понад 98% обіцяної бронетехніки вже доставлені в Україну.

Деталі розповів командувач сил НАТО в ЄС Крістофер Каволі, який нещодавно провів розмову з Валерієм Залужним. Він наголосив, що українські захисники та захисниці отримають всю обіцяну зброю вчасно.

Станом на 26 квітня Україна отримала вже понад 98% обіцяної бронетехніки. Цю деталь з заяви Каволі вже почали панічно поширювати російські прокремлівські ЗМІ. Окупанти бояться контрнаступу ЗСУ, як вогню.

Командувач сил НАТО в ЄС Каволі наголосив, що підтримка України триватиме й надалі. За матеріалами 24 канал