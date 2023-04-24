Повітряні сили "вполювали" 9 ворожих безпілотників

Іранськими дронами-камікадзе ворог намагався атакувати на східному фронті.

Від початку доби 24 квітня станом на 18:00 підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено дев'ять ворожих безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили у пресслужбі Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У повідомленні уточнили, що найбільше ворожих дронів було знищено на східному напрямку. Шість ударних "Shahed-136/131" вдалося приземлити у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

Ще три ворожих безпілотники Повітряні сили "вполювали" у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Зокрема, було знищено два ударних "Ланцет" і один БпЛА оперативно-тактичного рівня.