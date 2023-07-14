Повномасштабна війна, розв'язана рф в Україні, не буде тривати роками

Президент США Джо Байден не вважає, що війна України проти росії може затягнутися на роки.

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе 13 липня в рамках зустрічі лідерів країн Північної Європи і США в Гельсінкі. Відповідаючи на запитання журналістів, чи є ймовірність того, що війна в Україні зайшла в глухий кут і може затягнутися на роки, Байден відповів, що не вважає такий сценарій імовірним, повідомляє Голос Америки.

"Я не думаю, що війна може тривати роками з двох причин. По-перше, я не вважаю, що росія могла б вести війну вічно, передусім із огляду на її ресурси та можливості. По-друге, я думаю, що виникнуть обставини, за яких, зрештою, президент путін вирішить, що продовження цієї війни не на користь росії ні в економічному, ні в політичному, ні в якомусь іншому плані. Але я не можу точно передбачити, як це станеться. Я сподіваюся, я очікую, що ви побачите, що Україна досягне значного прогресу у своєму наступі. І це згенерує шлях до переговорів", - сказав Байден.

Також у президента США запитали, чи міг би вступ України до НАТО спонукати президента росії путіна продовжувати війну в Україні або завадити мирним переговорам. Джо Байден відповів, що "по-перше, ніхто не може вступити в НАТО, поки йде війна, де атакують країну НАТО, тому що це гарантує, що ми у війні, ми у третій світовій війні".

"Тож справа не в тому, чи повинні вони приєднуватися чи ні. Йдеться про те, коли вони зможуть приєднатися. І вони вступлять до НАТО. Питання в тому, чи стримає це путіна від продовження війни? Відповідь: путін уже програв війну. У путіна справжня проблема. Як він з неї вибереться, як він діє? Тож ідея про те, який механізм використати. Він міг би закінчити війну завтра, він міг би просто сказати "я виходжу", але те, яка угода буде досягнута в кінцевому підсумку, залежить від путіна та від того, що він вирішить. Проте немає жодної можливості, щоб він виграв війну в Україні. Він уже програв цю війну", - сказав Байден.

Під час спільної прес-конференції з президентом Фінляндії президент США також наголосив, що цього тижня "НАТО офіційно підвищило рівень наших відносин із Україною".