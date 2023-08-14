ППО відбила вночі три атаки на Одесу: знищено 15 дронів і 8 "Калібрів"

Російські окупанти вночі 14 серпня тричі атакували Одесу, сили протиповітряної оборони збили 15 ударних БПЛА і 8 ракет типу "Калібр", уламки збитих ракет пошкодили супермаркет і гуртожиток, попередньо постраждали три людини.

"Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "Калібр", - повідомляють сили оборони півдня України у Telegram

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті".

Повідомляється, що внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів і супермаркет.

Також вибуховою хвилею понівечено вікна і балкони у кількох будівлях та побито припарковані поруч автомобілі.

Зазначається, що на двох об'єктах спалахнув вогонь, над ліквідацією якого працюють пожежники.