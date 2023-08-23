Президент переконаний, що Україна отримає від партнерів далекобійну зброю

Україна лобіює через різні канали питання отримання далекобійної зброї, і позитивний результат точно буде.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час пресконференції на полях саміту Кримської платформи, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми працюємо над цим. Завдання мають дипломати, мій голова офісу, МЗС. Я працюю в різних напрямках з цим. Ми лобіюємо це через різні канали, але точно отримаємо результат. , Так само як ми отримали серйозні ракети", - сказав Президент.

Як приклад він навів ракети Storm Shadow, які ще називають "SCALP". "Вони працюють, військові дуже задоволені. Майже 100-відсоткове попадання по ворогу", - додав він.

Стосовно іншої далекобійної зброї Зеленський зазначив, що це непросто, "але я певен, що буде результат, як буде і результат із винищувачами. Він вже є".