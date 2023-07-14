Президент Зеленський підбив підсумки засідання Ставки

14 липня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорили ситуацію на фронті та заслухали главу ГУР Кирила Буданова щодо ситуації в білорусі.

"Засідання Ставки - дуже детальне й сфокусоване передусім на передовій. Ситуація на всіх ключових напрямках дій: як захист від російських штурмів, так і наші активні кроки вперед. Плюс усе, що для цього важливо: снаряди та зброя, техніка, раціональність використання снарядів, постачання від партнерів і наше, українське виробництво, логістика", - повідомляє Володимир Зеленський у своєму Фейсбук.

Під час проведення засідання Ставки доповідали Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, командувачі оперативних напрямків генерал - полковник Олександр Сирський, бригадний генерал Олександр Тарнавський та командири з конкретних ділянок передової. Про свої сектори відповідальності доповідали міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

За словами Президента України Володимира Зеленського, була важлива доповідь керівника ГУР МОУ генерал-майора Кирила Буданова щодо ситуації на території білорусі.

За матеріалами АрміяInform