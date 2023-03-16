Протягом двох місяців буде ухвалено рішення щодо будівництва танкового заводу в Україні, - глава Rheinmetall

Оборонний концерн Rheinmetall хоче довести свій основний бойовий танк «Panther», який буде представлений у середині 2022 року, до серійної зрілості протягом наступних 15 місяців.

Про це в четвер журналістам у Дюссельдорфі заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Компанія представила модель на виставці озброєнь у Франції минулого року. Паппергер підтвердив пропозицію його компанії створити в Україні танковий завод з виробництва «Panther». За його словами, Україна побудує завод за 12-14 місяців. Подальше виробництво танка займе ще кілька місяців. Завод має бути захищений зенітними системами Rheinmetall.

Він підкреслив, що ні Україна, ні ФРН не приймали рішення про будівництво. «Ми припускаємо, що це рішення, ймовірно, буде прийнято протягом наступних двох місяців», - Армін Паппергер. Плани Rheinmetall щодо виробництва бойового танка Panther в Україні вже представлені відповідальним міністерствам. Коли його запитали, чи планує Rheinmetall відкрити завод Panther в іншій країні, Паппергер відповів: «Так, ми можемо виробляти Panther в Угорщині». Більше подробиць він не надав.