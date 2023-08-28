Резніков назвав маячнею текст Spiegel про те, що Залужний очолив підрив Північних потоків

Міністр оборони Олексій Резніков назвав маячнею інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито очолював операцію з підриву російських Північних потоків. Про це Резніков сказав на пресконференції.

Главу Міноборони попросили прокоментувати розслідування, опубліковане у виданні Der Spiegel, де з посиланням на джерела йдеться про те, що Залужний нібито керував операцією українського спецпідрозділу з підриву в Балтійському морі газопроводів Північний потік.

Резніков сказав, що не читав це розслідування німецьких журналістів.

"Важко коментувати те, що не читав. Єдине, якщо ви уточнюєте, що командував будь-якою спецоперацією за кордоном Валерій Залужний - це маячня, тому що головком має абсолютно чітко визначені завдання. І в ці завдання не входить проведення операцій за кордоном України - з будь-якого приводу. Його завдання - це відсіч збройній агресії на території України... Тому як мінімум цей посил, з усією повагою до цього видання, - це маячня", - сказав Резніков. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.