Резніков: новий пакет військової допомоги США допоможе Україні перемогти у битві

Новий пакет військової допомоги, який сьогодні, 9 травня, анонсували США, допоможе Україні перемогти у битві проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Twitter.

Глава Міноборони зазначив, що пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів є значним вкладом у мир та безпеку європейського континенту.

"Дякую Ллойду Остіну (голові Пентагону - ред.) і всім американцям. Артилерійські боєприпаси, системи ППО та багато іншого допоможуть нам перемогти в цій битві", - додав Резніков.

США сьогодні анонсували надання Україні артилерійських снарядів, систем ППО і не лише у рамках нового пакету військової допомоги.

За словами лідера республіканців у Сенаті США Мітча Макконнелла, Конгрес продовжить підтримку допомоги Україні, попри те, що деякі його однопартійці виступають проти.