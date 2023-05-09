Резніков: новий пакет військової допомоги США допоможе Україні перемогти у битві
Новий пакет військової допомоги, який сьогодні, 9 травня, анонсували США, допоможе Україні перемогти у битві проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Twitter.
Глава Міноборони зазначив, що пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів є значним вкладом у мир та безпеку європейського континенту.
"Дякую Ллойду Остіну (голові Пентагону - ред.) і всім американцям. Артилерійські боєприпаси, системи ППО та багато іншого допоможуть нам перемогти в цій битві", - додав Резніков.
США сьогодні анонсували надання Україні артилерійських снарядів, систем ППО і не лише у рамках нового пакету військової допомоги.
За словами лідера республіканців у Сенаті США Мітча Макконнелла, Конгрес продовжить підтримку допомоги Україні, попри те, що деякі його однопартійці виступають проти.