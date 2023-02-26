Резніков повідомив масштаби втрат армії рф на Донбасі

Російські війська вже розпочали свій "великий наступ" на Донбасі й щодня зазнають значних втрат.

Про це в інтерв'ю виданню La Repubblica заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє агентство "РБК-Україна".

Ми називаємо це "повзучим наступом", тому що вони дотримуються божевільної тактики: вони посилають проти нас хвилі "вагнерівців" або колишніх полонених, щоб відвоювати кілька метрів землі, - наголосив він.

За словами Резнікова, таку тактику рашисти, зокрема, застосовують у Бахмуті.

Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, у безперервному циклі. Наш генерал на східному фронті сказав, що за добу у росіян 500 убитих і 900 поранених, - наголошує міністр.

Він зазначив, що Бахмут є опорним пунктом, оборона якого зменшує можливості противника для наступу.

Джерело: "РБК-Україна"