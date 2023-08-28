Резніков - про боротьбу з корупцією: Я можу відсторонити працівника Міноборони, якщо є сумніви

Працівника Міністерства оборони може бути відсторонено, якщо щодо нього з'являтимуться сумніви щодо вчинення корупційних злочинів.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як мінімум, у мене є право відсторонення працівника міністерства, якщо щодо нього з'являються сумніви. Тоді, як мінімум, призначення службової перевірки. Як максимум - направлення до правоохоронних органів", - сказав Резніков.

За його словами, якщо людина скоїла злочин, то це вже не питання звільнення з міністерства, а питання притягнення до відповідальності.

"Щоразу, коли ми маємо факти, ми самі реагуємо і пишемо звернення до правоохоронних органів залежно від їх юрисдикції, чи це НАБУ, чи це ДБР, чи це СБУ або Нацполіція. Ми інформуємо їх і разом з ними просимо довести справу до кінця. Це стосується будь-чого", - зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 16 червня СБУ повідомила про підозру колишньому заступнику міністра оборони та екскерівнику Департаменту державних закупівель, які привласнили з бюджету більше ніж 1 млрд грн.

Посадовці підозрюються у причетності до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті.

Встановлено, що організатори "схеми" провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 млн грн. Придбане майно не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів виявлено документацію та інші речові докази.

Обом колишнім посадовцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Обидва зловмисники уже перебувають під вартою за підозрою у схожих злочинах.