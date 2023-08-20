Резніков про передання Україні ракет Taurus: Поки рішення не ухвалено.

Поки Німеччина не ухвалила рішення про передання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "24 каналу", яке опублікували 20 серпня.

"Ми зробили офіційний запит до уряду Німеччини із проханням надати нам Taurus, посилаючись на перший головний аргумент, що аналогічні засоби ураження вже є в розпорядженні українських воїнів. Це Storm Shadow і Scalp. Вони успішно застосовуються, і про це знають партнери, тому що в нас є домовленість, що ми рапортуємо. І вони підтримують це застосування, тому що продовжують нам постачати ці спеціальні крилаті ракети "повітря - земля". По суті, Taurus - це щось аналогічне, тому ми, абсолютно зрозуміло, кажемо, що хотіли б отримати такі засоби ураження", - сказав він.

За словами Резнікова, коли Україна влітку 2022 року почала застосовувати надані партнерами реактивні системи залпового вогню з дальністю приблизно 80 км, окупанти відвели свої склади від лінії фронту на цю відстань.

"Політичне рішення парламенту Німеччини дає нам із вами більше оптимізму, більше позитиву, але рішення остаточне приймає уряд. Там такого рішення ще не прийнято, але мені відомо, що дискусія серед членів уряду триває. Ми робимо певні зусилля політичного міжнародного характеру, щоб допомогти в цій дискусії прийняти рішення на користь України", - заявив міністр.

За матеріалами Гордон.