Резніков: "Рамштайн-10" відбудеться вже завтра, 15 березня

Контактна група з оборони України у форматі "Рамштайн" у середу, 15 березня, проведе чергове, вже десяте засідання. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніко

За словами очільника Міноборони, напередодні засідання він обговорив з міністеркою оборони Королівства Нідерланди Кайсою Оллонгрен важливі питання, які винесуть не черговий "Рамштайн" 15 березня.

"Сьогодні завершився дводенний візит до України очільниці оборонного відомства Королівства Нідерландів пані Кайси Оллонґрен... Ми також обговорили важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться вже завтра, 15 березня", - зазначив Олексій Резніков.

Разом з тим він повідомив, що Нідерланди погодилися передати Україні два кораблі класу Alkmaar.

"Вдячний за те, що Нідерланди продовжують підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. За те, що вони спільно з нами переконані у перемозі України і ми вже говоримо про стратегічну співпрацю у майбутньому - сьогодні пані Кайса Оллонґрен анонсувала передачу Україні двох кораблів класу Alkmaar. Бельгія долучилася до цієї ініціативи Нідерландів. Передачу планується здійснити орієнтовно до 2025 року, а екіпажі українських моряків почнуть навчання вже найближчим часом", - розповів міністр оборони України.

Олексій Резніков назвав чергове засідання "Рамштайн" 14 лютого результативним. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку додав, що до дев'ятого "Рамштайну" долучилися 54 держави.