Резніков: Україна найкраще вміє знищувати росіян зброєю НАТО - має бути в Альянсі

Ніхто не вміє знищувати російську армію зброєю натівського зразка краще, ніж українці, тому Україна має стати членом Альянсу. Про це в Twitter заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Україна має стати 33-м членом НАТО, а Швеція - 32-м. Українці найкраще вміють використовувати зброю натівського зразка для знищення російської армії. Такий досвід має вирішальне значення для Альянсу", - написав міністр.

4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. Країна мала вступити до Альянсу разом зі Швецією, але заявку Швеції поки не ратифікували Туреччина та Угорщина. Представники Анкари планують зустрітися з колегами зі Стокгольма у червні, щоб продовжити переговори.

30 вересня 2022-го Україна подала офіційну заявку на прискорений вступ до НАТО. Вчора Зеленський заявив, що у питанні вступу України до НАТО не може бути жодних "компромісів".

Кулеба впевнений, що немає кращого стратегічного рішення, щоб гарантувати стратегічну безпеку в євроатлантичному регіоні, ніж членство України в Альянс.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.