Резніков: Західні країни дозріли до передачі бойових літаків Києву. Питання має вирішитися протягом одного-двох місяців

Таку думку в інтерв'ю виданню "Бабель" висловив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Щодо літаків, мені здається, вони дозріли. Деякі країни вже говорять про готовність вивчати наші екіпажі. А коли вони готові вивчати, це означає, що далі залишаються технічні питання. Моє відчуття - це питання місяців. І коли я говорю "місяців", це один-два", - зазначив Резніков.

За словами міністра, Україна розраховує отримати щонайменше пів сотні літаків.

Ми спершу боротимемося за пів сотні, а потім за сотню. Реалістично, якби у нас була сотня літаків з різними можливостями виконання завдань, - це був би непоганий кейс. І він реалістичний, тому що кожна країна може дати 10-15 штук, і це не зменшить їхню обороноздатність", - зазначив він.