Резніков заявив, що залишається на посаді глави Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський попросив його залишитися на своїй нинішній посаді.

Про це повідомляє The Guardian.

На запитання, чи збирається він залишитися міністром оборони найближчими місяцями, Резніков відповів: "Так, це було рішення мого президента".

На початку лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Резнікова переведуть з посади міністра оборони на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Це сталося на тлі скандалу із закупівлею продуктів для армії за завищеними цінами.

Резніков сказав, що не отримував такої пропозиції від Володимира Зеленського, але якби отримав - відмовився б.

6 лютого Арахамія повідомив, що кадрових змін у сфері оборони поки що не буде. За матеріалами Слово і Діло.