РФ може вдатися до наступальних дій упродовж найближчих місяців - ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив прогноз української розвідки, що Росія готується до нового наступу в Україні. Про це йдеться в оперативному аналізі інституту, опублікованому 23 січня.

Про те, що РФ готується до масштабної атаки навесні чи на початку літа 2023 року, раніше заявляв представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Це частково підтверджує постійну оцінку ISW про те, що російські війська можуть вдатися до рішучих дій упродовж найближчих місяців... ГУР спостерігає ознаки перегрупування російських військ у межах підготовки до "великого наступу" в Донецькій і Луганській областях. Скібіцький також підтвердив, що російські сили навряд чи почнуть атаку з півночі чи на півдні України", - ідеться в повідомленні.

Військові експерти інституту, як і ГУР МО вважають малоймовірним, що окупанти планують повторити новий наступ на північ України з боку Білорусі.

"Оцінки Скібіцького значною мірою підтверджують поточні прогнози ISW про наміри РФ у першій половині 2023 року і наголошують на постійній потребі в підтримці західних партнерів, щоб гарантувати, що Україна не втратить ініціативу у відповідь на російські наступальні плани", - зазначають аналітики. За матеріалами Гордон.