РФ уночі атакувала Україну, випустивши 17 Shahed. Сили оборони збили 13 безпілотників

За даними Повітряних сил, незбиті безпілотники ворога не досягли своєї цілі Фото: Повітряні Силі ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram Російські окупаційні війська в ніч на 3 липня атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 із південно-східного напрямку. Про це в Telegram повідомив пресцентр Повітряних сил ЗСУ.

Загалом зафіксували запуски 17 Shahed.

У південних, східних і центральних областях України працювала протиповітряна оборона.

"У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА Shahed-136/131. Решта - не досягли своїх цілей. Попередньо, без втрат", - ідеться в повідомленні.

Минулої й поточної доби авіація Повітряних сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них - на вогневе ураження об'єктів, техніки, логістики й живої сили ворога. За матеріалами Гордон.