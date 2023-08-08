Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 для України, може поставити 30 - Handelsblatt
Німецька компанія Rheinmetall готує черговий експорт бойових танків в Україну, для цього концерн придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems.
Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерела у промислових колах.
Тепер танки мають бути переобладнані на німецьких підприємствах для використання в Україні.
Близько 30 з 50 танків можуть бути доставлені в Україну.
Раніше бельгійські ЗМІ повідомляли про закупівлю 50 танків Leopard 1, але не було відомо, хто саме купив цю техніку.
Наприкінці липня Сили оборони України отримали з Німеччини перший десяток танків Leopard 1A5.
Директор Rheinmetall заявляв, що концерн не чекатиме закінчення війни, щоб відкрити обіцяний збройовий завод в Україні. Він збирається зробити це протягом наступних 12 тижнів, тобто не пізніше середини осені 2023 року. Rheinmetall має передати ЗСУ ще дві системи протиповітряної оборони Skynex, повідомили у компанії. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ