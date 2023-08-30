Росія формує загородження біля Керченського мосту проти морських дронів ЗСУ – ЗМІ

Зокрема, загородження формують на південь від мосту.

Росія, ймовірно, працює над створенням загороджувальної зони навколо Керченського мосту після нещодавніх атак по об'єкту морськими дронами Збройних сил України, пише російська редакція «Радіо свобода» та наводить знімки з космосу.

Так, видання зазначає, що з південного боку мосту, який веде з Тамані до тимчасово окупованого Криму, встановили загородження. Його знімки першим опублікував OSINT-дослідник Девід Хелмс. Чим саме є ці загородження, спираючись на знімки сказати важко.

Саме видання опублікувало супутникове фото сервісу Planet.com, зроблене 29 серпня, яке підтверджує появу нових об'єктів з південної сторони Керченського мосту.

Зі знімка ясно, що на південь від мосту встановили баржі.

«Вони не "затоплені", а найімовірніше закріплені якорями на одному місці. Можливо, ці баржі будуть використані як основа для загородження проти українських морських дронів», - пишуть журналісти. За матеріалами ZN.ua