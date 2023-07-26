Росія готує кораблі та авіацію до блокування і знищення суден у Чорному морі

Після виходу Росії із "зернової угоди" країна-агресор готує кораблі та авіацію до блокування і знищення цивільних суден у Чорному морі.

Про це повідомляє медійний майданчик Military Media Center, який координує Міністерство оборони України.

"Після виходу Росії із зернової ініціативи, збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил і морської авіації Чорноморського флоту. Росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення та знищення кораблів", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони стверджують, що росіяни тренуються вражати цивільні судна, які прямуватимуть і з портів України. Також, за даними міністерства, окупанти продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема, Армянського та Перекопського напрямків.

17 липня Росія офіційно оголосила про вихід із зернової угоди, мотивувавши це повторним підривом Кримського мосту.

Разом із цим Москва відкликала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

Того ж дня президент Володимир Зеленський запропонував продовжити роботу зернової угоди без участі росіян - спільно з Туреччиною та ООН.

Після цього Міноборони країни-агресора заявило, що вважатиме всі судна, які прямують в українські порти, перевізниками вантажів військового призначення.

Міноборони України дзеркально відповіло на російські погрози, повідомивши, що також вважатиме військовими цілями судна, що прямують до російських та окупованих портів.

21 липня Росія провела тренувальні удари ракетами в Чорному морі після того, як погрожувала атакувати всі морські судна, що йдуть у порти України. На навчаннях окупанти демонстративно потопили український корвет Тернопіль, який викрали 2014 року під час окупації Криму. За матеріалами New Voice.