Росія поширює фейки про загибель українських командувачів - Міноборони

Країна-терористка Росія поширює фейки про нібито вбивство українських командувачів.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram-каналі зазначила, що протягом тижня росіяни намагалися поширити три такі повідомлення. Вона наголосила, що всі живі, і пояснила цілі таких повідомлень:

психологічний вплив на людину;

деморалізація українських військ; короткостроковий хайп на темі для підняття духу окупантів.

"Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти, в яких умовах воює наше командування", - додала Маляр.

Російські пропагандисти раніше поширювали фейки про нібито загибель головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

До цього господар терористичної організації ПВК Вагнера Євгеній Пригожин також поширював брехню про те, що під Бахмутом нібито загинув командувач Сил ТрО Ігор Танцюра.

Валерій Залужний не поїхав на чергове засідання військового комітету НАТО у Брюсселі 10 травня через складну оперативну ситуацію на фронті. За матеріалами New Voice