СБУ заблокувала телеграм-канал про місця роздачі повісток, який адміністрував лучанин

Кіберфахівці Служби безпеки на Волині заблокували Телеграм-канал та чат- бот, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку. Інтернет-ресурс "повідомляв" про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні.

Про це йдеться на фейсбук- сторінці служби.

Насамперед вони "зливали" актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.

Для збору відомостей про "локації" використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів.

Правоохоронці викрили адміністратора телеграм-каналу. Ним виявився лучанин, основною діяльність якого є створення телеграм-каналів та чат-ботів.

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, які використовувалась для протиправної діяльності.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.