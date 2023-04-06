Щонайменше десяток танків Білорусь перекинула до кордону з Литвою

Білорусь перекинула до кордону з Литвою щонайменше десяток танків, а також іншу техніку. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингової групи, сьогодні вночі на залізничну станцію Гудогай, що за 9 км від кордону з Литвою, прибув ешелон із щонайменше 20-ма одиницями техніки ЗС РБ.

Також повідомляється, що серед техніки в ешелоні прибуло щонайменше 10-15 танків Т-72Б/Б3, а також БТРи, БМП і МТ-ЛБ.

За даними "Гаюна", перекинуто було техніку 120-ї бригади ЗС РБ, що дислокується в районі Уруччі (Мінськ).

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Раніше спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що станом на сьогодні у Білорусі досі немає створених ударних угруповань, які свідчили б про те, що ворог готує нове вторгнення в Україну з півночі. Ба більше, незабаром кількість військ РФ, які вже зосереджені там, навпаки стане меншою вдвічі, розповідає він. За матеріалами ZN.ua