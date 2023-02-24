Швеція підтвердила передачу Україні танків Leopard

Швеція офіційно підтвердила плани передати Україні модернізовані танки Leopard 2. Про це повідомила прес-служба шведського уряду.

"Швеція приєднується до "сім'ї Leopard" на підтримку України через шведські танки Leopard 2", - сказано у повідомленні.

До пакета допомоги для України також увійдуть додаткові системи ППО. Швеція має намір передати Україні частини систем ППО HAWK (Fire Unit 97).

Крім того, Королівство разом з Німеччиною має намір "забезпечити доступ до додаткових систем ППО IRIS-T".

Міністр оборони Поль Джонсон на прес-конференції у п'ятницю також підтвердив цю інформацію.

"Ми маємо намір надати близько десяти танків", - розповів він.

За його словами, танки відправлять "якнайшвидше".

"Це вплине на обороноздатність у довгостроковій перспективі і перш за все вплине на зростання Сил оборони (України. - Ред.)", - наголосив чиновник.

Він додав, що Швеція також відправить Україні дві зенітні установки.