Швеція розглядає запит України про винищувачі Gripen

Швеція отримала запит української сторони про надання винищувачів Gripen власного виробництва, проте наразі є обмеження, пов'язані з такою допомогою.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон перед зустріччю міністрів оборони НАТО, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

"Так. Нам, звісно, відомо (про запит України), про це просив і президент Зеленський. Коли йдеться про Gripen, наразі ми постаємо перед обмеженнями у зв'язку з тим, що ці літаки дуже важливі і для підтримання нашої територіальної цілісності й суверенітету. Тож це буде серйозною перешкодою в плані ресурсів нашої національної оборони", - сказав він.

Міністр уточнив, що наразі пріоритетом для Стокгольма є посилення протиповітряної оборони України.

"Я вчора мав можливість обговорити це з міністром оборони України Резніковим. Ми також працюємо з іншими країнами для посилення підтримки в плані ППО", - зазначив Йонсон.

Він водночас наголосив, що Швеція, яка вже надала військової допомоги на близько мільярд євро, готова збільшувати її.