Сили оборони України минулої доби просунулися вперед на Бахмутському та Запорізькому напрямках

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у середу, 14 червня.

За її даними, на Бахмутському напрямку просування вперед на різних ділянках становило від 200-500 метрів, на Запорізькому - від 300-350 метрів.

"Наші війська рухаються в умовах найжорстокіших боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога. На Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка. На Маріупольському напрямку битви точаться в районах Новоданилівки та Новопокровська", - написала Маляр.

Також вона повідомила про втрати ворога у техніці: артилерійська батарея самохідних установок; два комплекси РЕБ; зосередження автомобільної техніки (до 10 одиниць); радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби; ЗРК.