Сили ППО вночі знищили 11 із 15 ударних дронів

Російська окупаційна армія в ніч на 12 липня атакувала Україну 15 дронами - камікадзе. В результаті роботи сил ППО було збито 11 з них.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Відомо, що рф атакувала Україну з північно-східного напрямку ударними безпілотниками. Всього окупанти залучили 15 дронів.

"11 безпілотників знищено в зонах відповідальності повітряних командувань Центр та Схід", - йдеться у повідомленні.

До відбиття ворожої атаки були залучені зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

Цієї ночі були влучання у Черкаській області. Ворог влучив в один з об'єктів нежитлової інфраструктури. Двох потерпілих з опіками доправлено до лікарні.

Вночі ракетна небезпека та загроза БпЛА була оголошена для Сумської, Полтавської, Харківської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської, Вінницької областей, Київщини та Києва.

У Києві повітряна тривога тривала трохи більше ніж дві години й закінчилася о 03:32.

"Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобам нашої ППО. Дякуємо охоронцям нашого неба за відмінну роботу! Інформації щодо потерпілих чи руйнування на разі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями", - йдеться в повідомленні пресслужба КМВА.