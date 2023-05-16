Сили ППО знищили всі 18 ракет, запущені вночі по Україні, запущені дрони теж знищені - Залужний

Близько 03:30 16-го травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Як зазначається, з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер- М").

"Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу "Shahed-136/131", а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня - "Орлан-10", "SuperCum".

"Усі - знищені!", - додав Залужний.

Вночі 16 травня майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Ворог здійснив комплексну атаку на Київ з різних напрямків одночасно із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакувальних ракет за найкоротший проміжок часу. За попередньою інформацією, в Солом'янському районі - троє потерпілих.

Як повідомлялося, вночі 4 травня у небі над Київщиною українські сили протиповітряної оборони вперше збили російську ракету Х-47 "Кинджал". За матеріалами Прямий канал.