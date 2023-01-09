Соледар. Росіяни перекинули ще "вагнерівців" та розпочали потужний штурм - Міноборони

Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу росіяни провели перегрупування, відновили втрати, перекинули додатково штурмові загони, змінили тактику та розпочали потужний штурм. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих із найкращих резервів вагнерівців. Ворог наступає буквально по трупах своїх солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців", - повідомила Маляр.

Вона наголосила, що українські захисники "мужньо захищають кожен метр рідної землі", і жорстокі бої продовжуються "просто у ці хвилини".

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, в окупантів був наказ захопити Соледар і оточити Бахмут до 26 грудня, але ЗСУ зірвали ці плани. Соледар штурмували найпрофесійніші загони терористичної ПВК Вагнера з різних напрямків, але безуспішно, повідомив генерал-полковник Сирський. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ