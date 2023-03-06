Спецпідрозділ Kraken знищив вежу спостереження під Брянськом

Спеціалізована група Kraken, яка є частиною розвідувально-диверсійного підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України, здійснила операцію зі знищення автономної вежі спостереження "Гренадер" у Брянській області за допомогою безпілотного літального апарату-камікадзе.

Силами розвідки спецпідрозділу "KRAKEN" за допомогою дрона-камікадзе знищено автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області, - говориться в повідомлені. Провокація РФ у Брянській області

2 березня російські пропагандистські ЗМІ та блогери одночасно почали повідомляти про проникнення "українських ДРГ" до Брянської області РФ, що межує з Чернігівською областю. Раніше ЗСУ попереджали про підготовку провокацій на північному кордоні України.

Російські ЗМІ поширюють фейки про нібито групу "українських диверсантів", яка проникла у два села та взяла у заручники людей. На боротьбу з "ДРГ" нібито відправили Росгвардію.

Бійці російського добровольчого корпусу взяли на себе відповідальність за нібито проникнення ДРГ на територію Брянської області в РФ з метою надихнути жителів регіону на збройний спротив злочинному кремлівському режиму, що розв'язав ганебну війну проти України.

Ну що, друзі, ось і сталося. Російський добровольчий корпус перейшов державний кордон Російської Федерації. Ми не воюємо з цивільними, не вбиваємо беззбройних. Тепер прийшов час звичайних громадян Росії зрозуміти, що вони не раби. Піднімайте бунт, бийтеся, - йдеться у відеозверненні одного з військових РДК.