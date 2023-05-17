Спільне підприємство "Укроборонпрому" і Rheinmetall запрацює в Україні в липні
Державний концерн "Укроборонпром" уклав угоду про стратегічне партнерство з одним зі світових лідерів оборонної галузі – німецьким збройовим концерном Rheinmetall, яка передбачає створення спільного підприємства.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", повідомила пресслужба "Укроборонпрому" в середу.
Згідно з угодою, "Укроборонпром" і Rheinmetall почнуть співпрацю з технічного обслуговування й ремонту броньованої техніки, переданої Україні.
"Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських та німецьких фахівців", – йдеться в повідомленні.
У Rheinmetall заявили про плани виробляти для України до 600-700 тисяч снарядів на рік
Початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року, уточнює "Укроборонпром".
Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер раніше повідомляв, що у спільному підприємстві 51% акцій та управління належить німецькій стороні.
Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони.
Rheinmetall – найбільший німецький концерн з виробництва озброєнь. За власними даними, компанія входить до трійки найбільших виробників військової техніки та боєприпасів у західному світі. Наразі біржова вартість Rheinmetall становить понад десять мільярдів євро.