США готові навчати українських пілотів на F-16 у разі потреби - Пентагон

США були б готові взяти участь у навчанні українських пілотів, якби європейці самі не могли впоратися з кількістю тих, хто потребує навчання.

Про це заявила заступниця прессекретаря міністерства оборони США Сабріна Сінгх, ідеться в повідомленні Пентагону 21 серпня.

"Ми відкриті для навчання нинішніх пілотів, якщо в Європі буде досягнуто меж можливостей. Така умова. Якщо в Данії й Нідерландів, які взяли на себе ініціативу з навчання, не буде можливості навчити стільки пілотів, скільки Україна хоче відрядити або планує відрядити, то ми допомагатимемо їм тренуватися у США", - сказала вона.

За словами Сінгх, українським пілотам буде потрібно пройти серйозну підготовку з англійської мови, щоб бути готовими до польотів на F-16, і це забере деякий час. Загальну кількість пілотів, які потребуватимуть навчання, визначать українці, заявила вона.

"Україна, я думаю, ще підраховує, скільки в них є пілотів, яких можна буде навчити. У мене поки немає цих цифр", - додала вона. За матеріалами Гордон.