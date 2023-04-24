США очікують, що росіяни почнуть наступ на кількох ділянках в Україні

Російські загарбники можуть розпочати наступ на кількох напрямках фронту з покращенням погодних умов в Україні.

Про це розповів координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки"

"Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає покращуватись, можемо очікувати, що росіяни захочуть піти у наступ на деяких ділянках, і ми не знаємо точно, де і як вони це зроблять, але ми хочемо забезпечити, що українці здатні краще захищатися від цього. Якщо вони ухвалять рішення про власні наступальні операції, вони мали б можливість їх провести", - повідомив він.

При цьому Кірбі перерахував потреби ЗСУ, серед яких назвав бронетехніку, артилерію, протиповітряну оборону, матеріально-технічне забезпечення.

"Це справді життєва сила будь-якої армії в польових умовах. Як утримати її в бою. Як її підтримувати, як отримати запчастини, їжу, воду та паливо, речі, необхідні для безперервної роботи. Тому це має бути серед пріоритетів також", - наголосив він.