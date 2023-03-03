США планують надати Україні розбірні броньовані мости для військових

Сполучені Штати Америки сьогодні, 3 березня, можуть оголосити новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. До нього вперше увійдуть мостоукладачі.

Про це CNN заявили неназвані офіційні особи США.

Вони стверджують, що пакет анонсують під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца в США і він включатиме боєприпаси для ракетних установок HIMARS та різних артилерійських систем калібром 155 мм та 105 мм.

Також, за словами чиновників, у пакет вперше включать мостоукладачі, які можуть розгортати мости для перетину траншей та вузьких водних перешкод.

Офіційні особи додали, що ця допомога буде взята безпосередньо із запасів США відповідно до президентських повноважень щодо скорочення озброєнь. Тому очікується, що її доставлять в Україну швидко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина передала Україні 16 одиниць танкових мостоукладачів Biber.

Також ми писали, що Білий дім у п'ятницю, 3 березня, оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів.