Столтенберг дав позитивну оцінку контрнаступу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Сили оборони у своєму контрнаступі домагаються успіхів, відвойовують позиції й "знову перевершують очікування".

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Українці поступово завойовують позиції, тобто вони відтісняють росіян. Вони здатні дістатися до деяких з цих територій, які дуже добре захищені. Не в останню чергу це стосується мінних полів, і тому ще важливіше підтримувати їх, тому що ми всі знаємо, що це запеклі бої. Це важка боротьба, і це нелегкий шлях, але вони досягають успіхів. Вони набирають обертів", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що Сили оборони України знову перевершили очікування і закликав довіряти командуванню.

"Саме українці, їхні командири на полі бою мають ухвалювати ці важкі та жорсткі рішення. Ми бачимо, що українці знову і знову перевершують очікування. Ми маємо довіряти їм. Ми радимо, ми допомагаємо, ми підтримуємо, але зрештою саме українці мають ухвалювати ці рішення", - сказав Генсек Альянсу.

Раніше український посол у Берліні Олексій Макеєв назвав затримки в постачанні Україні західного озброєння причиною, з якої нинішній контрнаступ Сил оборони не виправдовує очікувань за швидкістю. За матеріалами Суспільне Новини