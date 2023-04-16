У Бахмуті Росія втрачає по одному батальйону на добу - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков, говорячи про втрати в лавах українських захисників, сказав, що втрати ці значно нижчі, ніж у ворога, і зіставив кількість втрат із кількістю загиблих під час трагічного землетрусу в Туреччині.

Про це повідомляє УНН ,посилаючись на слова міністра в інтерв'ю іспанському виданню Larazon.

"У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але їхня кількість значно менша за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині (близько 50 тисяч осіб - ред.). У тому, що наше головне завдання - зберегти життя наших солдатів, а росія використовує їх як гарматне м'ясо. Це тактика м'ясорубки. Їм все одно", - сказав Резніков.

Міністр додав, що тільки в Бахмуті щодня Росія втрачає 500 осіб убитими і пораненими - це по одному батальйону на добу.

"Це варварство", - охарактеризував дії російської верхівки щодо своїх військових Резніков.

Міністр також відзначив брак боєприпасів у ворога.

"Рік тому вони використовували 60 000 артилерійських снарядів на день, сьогодні 20 000. У них теж проблеми з постачанням і тому вони використовують проти нас іранські безпілотники. Це терористична зброя проти мирних жителів", - сказав Резніков.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 16 квітня, втрати ворога в особовому складі перевищили 182 тисячі окупантів.