У ході операції у Білгородській області було зібрано важливу інформацію для української розвідки

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє прес-служба ГУР.

Нині завданням російських партизанів є визволення держави від режиму Володимира Путіна. Андрій Юсов наголосив, що сили опору діють як у прикордонних селах Росії, так і у столичному регіоні країни-агресора.

"Їхнє завдання зараз, якщо ми говоримо про Білгородщину, це звільнення цих земель від панування режиму Путіна, який для мешканців цих територій - представників різних народів, різних національностей - очевидно режимом внутрішньої окупації. А якщо ми говоримо про низку народів, які мають найвищий рівень певної політичної свідомості, це навіть не внутрішня окупація, це, власне, пряма зовнішня окупація - наприклад, якщо ми говоримо про народи Кавказу чи Татарстану", - цитує Юсова пресслужба ГУР.

Представник розвідки попередив, що українцям не варто переоцінювати реакцію Кремля на операцію "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" у Білгородській області у контексті ситуації на фронті. Однак, за його словами, російське керівництво вимушене у відповідь на події у регіоні перегрупувати свої війська. Прорив добровольців через кордон Юсов назвав безумовним наслідком повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

"Географічні та політичні назви територій можуть змінюватися. Територія, яка називається "Російська Федерація" - до неї входять різні історичні землі, які в різні етапи по-різному називалися. Тому сьогодні ця назва така, далі - бачитимемо", - підкреслив він.

Представник військової розвідки додав, що в результаті операції в Білгородській області було зібрано цінну для української військової розвідки інформацію, яка зі зрозумілих причин не розголошуватиметься. Однак частина цих даних, які він коротко охарактеризував як "гольовий король", отримав весь світ. Як пояснив Юсов, йдеться про виснаження силового апарату Путіна та вразливість Росії до внутрішніх ударів.