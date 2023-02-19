У ЄС підтримують спільну закупівлю снарядів для України

Окремі члени Європейського Союзу підтримали пропозицію Естонії про інвестиції для спільної закупівлі боєприпасів на потреби України - відповідне рішення може бути ухвалене на саміті ЄС наступного місяця.

Про це йдеться у публікації Bloomberg.

Цього тижня Естонія виступила з пропозицією, щоб країни Європейського Союзу інвестували близько 4 мільярдів євро у спільну закупівлю 1 мільйона боєприпасів, які, за словами України, потрібні їй цього року для відбиття російського вторгнення.

Ця пропозиція отримала попередню підтримку з боку Нідерландів і Румунії. Очікується, що міністри закордонних справ ЄС обговорять цей план під час зустрічі в Брюсселі в понеділок, а остаточне рішення може бути ухвалене на саміті в березні.

Крім того, спільну закупівлю озброєнь можуть підтримати Франція, чий прем'єр розглядає таку можливість як складову заклику прискорити постачання зброї Україні, та Польща, яка заявляла про створення коаліції для фінансування виробництва боєприпасів для України.

Зменшення запасів боєприпасів викликає велике занепокоєння в ЄС, оскільки з українського й російського боків їх щодня витрачається десятки тисяч. Хоча Україна використовує боєприпаси більш ефективно, все одно вона витрачає їх швидше, ніж Європа здатна виробляти.

Нині США і ЄС намагаються збільшити виробництво як для постачання Україні, так і для поповнення власних запасів.