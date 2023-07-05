У Німеччині пройшли вишкіл 5 тисяч українських захисників

З початку повномасштабної війни 5 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку на території Німеччини.

Про це повідомляє агенція AFP із посиланням на речника командування підготовки Бундесверу, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що спеціальна місія ЄС має "можливість підготувати до 10 тисяч українських солдатів у Німеччині до кінця року".

Зазначається, що йдеться зокрема про навчання екіпажів Panzerhaubitze 2000 та танків Leopard.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі раніше заявляв, що за час повномасштабної війни партнери України підготували разом близько 60 тисяч українських військових.