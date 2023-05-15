У районі Бахмута ЗСУ просунулися на відстань до двох кілометрів - Череватий

Українські військові протягом останніх двох днів на деяких ділянках навколо Бахмута просунулися на відстань від 350 метрів до 2 кілометрів.

Про це повідомив спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"Попередні дві доби наші війська просунулися на різну відстань: від 350 метрів до двох кілометрів, але ворог чинить шалений спротив. Також ворог проводить атакувальні дії. За цю добу на Бахмутському напрямку відбулося 34 бойових зіткнення, 479 разів ворог різними системами, різною артилерією обстрілював наші позиції, відбулося чотири авіанальоти" - сказав він.

Череватий додав, що в боях українські військові знищили 149 окупантів, 160 - поранили, а шістьох захопили в полон.

Також протягом останньої доби наші військові підбили дві бойові машини піхоти, два бронеавтомобілі, три безпілотники ворога і польовий склад із боєприпасами.

"Ворог понад усе намагається захопити саме місто, докладає для цього неймовірних зусиль. Наші воїни тримають оборону, проявляючи вершини мужності, героїзму, витримки і кмітливості, щоб утримати натиск ворога. Це все відбувається у рамках оборонної операції, яка проводиться багато місяців, і спрямована на абсолютне знищення ворога", - зазначив спікер Східного угруповання Збройних сил України.

Від початку повномасштабної війни Сили оборони знищили вже близько 199 тисяч 460 військових рф та тисячі одиниць бойової техніки ворога.