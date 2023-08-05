У районі Керчі прогриміли вибухи: окупанти перекрили рух по Кримському мосту

Вчора, 4 серпня, за 10 хвилин до опівночі українські моніторингов пабліки повідомили про вибухи в районі Кримського мосту.

На російських пабліках публікують відео, яке нібито підтверджує атаку надводних та повітряних дронів у Керченській протоці у тимчасово окупованому Криму. На мосту вимкнули освітлення. Рух автотранспорту тут перекрили.

"Кримський міст під атакою морських дронів, було вже кілька вибухів, чутно стрілянину", - пише російський паблік "ВЧК-ОГПУ"

Тим часом окупанти не підтверджують інформацію про вибухи на Кримському мосту і просять "не нагнітати".

"Просимо не нагнітати. Працюють усі служби. У разі надзвичайних ситуацій інформацію буде надано негайно. Сигнал "Тривога" в районі Кримського мосту через загрозу атаки - оголошується не вперше. Іноді два, три рази на день. Інформацію в мережі про вибухи підтвердити не можу", - заявив представник окупаційної "влади" Криму Олег Крючков.

Водночас голова руху "Ми разом з Росією" колаборанти Володимир Рогов написав у Telegram про масовану атаку українських дронів на Кримський міст та пожежу, що виникла тут.

Близько першої години ночі російські пабліки повідомили, що ймовірно, було влучання в танкер SIG, який перевозить нафту під російським прапором.