У Росії є сотні ракет Х-22, частину Україна віддавала як борги за газ

Росія 14 січня запустила ракети в різні регіони України, насамперед цілилися в об'єкти критичної інфраструктури. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу у Media Center Ukraine 16 січня, який транслювали на YouTube-каналі Ukrinform TV.

Він зазначив, що росіяни запустили п'ять ракет Х-22, одну з них, яка влучила в будинок у Дніпрі, було запущено з району російського Курська. Інші - Х-101, Х-555, "Калібр", керовані авіаційні ракети Х-59, - запускали з району Азовського моря. Із 38 запущених ракет 25 було знищено під час атаки 15 січня, сказав Ігнат.

Він наголосив, що в України немає засобів для збивання ракет Х-22.

"Вони, можливо, падали самі десь там, не долітаючи, тому що зрозуміло, що озброєння застаріло і багато залежить від його зберігання, наскільки воно може ефективно працювати, і чимало цих ракет просто падали в полях, не долітаючи до своїх цілей. Можливо, таким чином вони і попали у статистику збитих", - додав він.

Ігнат розповів, що в Росії є на озброєнні сотні ракет Х-22, які були і на озброєнні в Україні.

"Ми передавали росіянам борги за газ. Їх також утилізували, їх різали ще й на металолом, частину віддали, частину порізали. Доля тих ракет така, що вони, власне, повертаються в Україну. Це теж стало таким мемом на російських пабликах, що "мы вам возвращаем". Ось власне все, що треба знати про кровожерливість росіян, про їхні "братські" стосунки з нами і так далі. Ці ракети у них, на жаль, є, і ці ракети вони застосовують із самого початку війни проти України з 24 лютого", - сказав він.

Ігнат нагадав, що за даними командувача Повітряних сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, із 24 лютого територією України було випущено понад 210 ракет цього типу.

За його словами, збивати балістичні цілі можуть західні системи, які можуть надати Україні західні партнери. За матеріалами Гордон