У Запорізькій області збили п'ять "Шахедів", - ОП

У вівторок, 18 квітня, у Запорізькій області вдалося збити п'ять "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"В Запорізькій області було збито 5 "Шахедів", - йдеться у повідомленні.

Більше детальної інформації Єрмак не повідомив.

У вівторок, 18 квітня, у Запоріжжі пролунав вибух. Зараз у Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Росіяни вночі атакували Слов'янськ ракетами та дронами-камікадзе. Внаслідок атаки у місті пошкоджені будинки, медичний заклад та автівки.