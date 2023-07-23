Удари ЗСУ по російським складам із боєприпасами викликають у окупантів "снарядний голод"

Удари ЗСУ по військових об'єктах росіян у тилу успішно знижує можливості логістики та контрбатарейної оборони окупантів. Про це йдеться у звіті ISW за підсумками суботи, 22 липня.

Аналітики приводять слова начальника Головного управління ракетних військ, артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ полковника Сергія Баранова, який заявив, що українські ракетно-артилерійські підрозділи створили далекобійний "вогневий кулак" завдяки західним високоточним ракетно- артилерійським системам. За його словами, окупанти вже не можуть вести ефективний контрбатарейний вогонь.

Також повідомляється, що удари ЗСУ по скупченням російських складів із боєприпасами в глибокому тилу викликають у російських військових проблеми із матеріально-технічним забезпеченням. Ця тенденція знаходить своє відображення у зменшенні обстрілів з боку Росії в Херсонській області, що вказує на те, що російські сили зазнають "снарядного голоду" в цьому районі.

Експерти ISW зазначають, що кампанія з порушення логістики окупантів є центральним аспектом плану України щодо створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає живу силу ЗСУ за рахунок повільніших темпів просування, водночас поступово зношуючи живу силу та техніку росіян.