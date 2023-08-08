Угорщина погодила призначення Шандора послом України - ЗМІ

Президентка Угорщини Каталін Новак підписала агреман нового посла України в Будапешті Федора Шандора.

Про це повідомляє atv.hu із посиланням на дипломатичне джерело.

Прохання про агреман для Шандора Київ надіслав до Будапешта ще кілька місяців тому, однак угорська сторона схвалила його лише зараз.

Тепер підписаний президенткою агреман передадуть до Міністерства закордонних справ Угорщини для контрасигнації міністром Петером Сійярто.

ЗМІ повідомляли, що затримка із підписання агремані відбулася через те, що президент України не спілкувався зі своєю колегою з Угорщини. Попри складні стосунки між двома країнами, Каталін Новак ще під час інавгурації рішуче засудила російську агресію і відтоді щоразу говорила про війну в Україні, а також зустрічалася з президентом України Зеленським у Києві.

Федір Шандор - закарпатський воїн - доброволець і колишній викладач Ужгородського національного університету. Він став відомий через те, що після того, як у лютому 2022 пішов до війська, читав студентам лекції просто з окопів у перервах між боями. За матеріалами GlavPost